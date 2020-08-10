Дощі в більшості регіонів і до +32 на півдні: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 10 серпня, буде з дощами і грозами на більшій території країни. У південних областях буде тепліше - очікується до +32 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Південно-східні області дощ з грозами обійде. Вдень очікується від +26 до +32 тепла, а вночі від +14 до +21 градуса.

На заході очікуються грозові дощі, в денний час, а вночі - без опадів. Температура повітря становитиме від +24 до +28 тепла, а вночі від +14 до +17 градусів.

У центрі та на півночі країни очікується від +25 до +28 тепла, також з грозовими дощами в денний час. Вночі буде до +14 +17 градусів.

Швидкість вітру по країні складе від 5 до 10 метрів за секунду.

Фото: погода в Україні на 10 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У столиці та Київській області очікується дощова погода. Температура повітря вдень буде від +25 до +27 тепла, а вночі опуститися до +15 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 10 серпня (meteo.gov.ua)

Як повідомляло РБК-Україна, наступного тижня територію України охоплять дощі з грозами, а спека поступово відступить.

Нагадаємо, у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.