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Дощі у 9 областях і спека: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

У п'ятницю дощі накриють схід та південь України. В інших регіонах буде сухо, а також висока температура повітря.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх регіонах

У південних та східних областях будуть дощі. На іншій території України буде мінлива хмарність та без опадів.

На заході вдень буде +25+30, а вночі +13+17.

На півночі вдень буде +27+29, а вночі +15+17.

У центрі очікується вдень +26+29, а вночі +15+17.

На півдні вдень буде +25+28, а вночі +14+18.

На сході країни вдень +26+30, а вночі +14+16.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде сонячно. Температура повітря вдень складе +27+29, а вночі +16+18.

Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на ці вихідні - 19-21 червня.

Зазначимо, в окупованому місті Керч сталася потужна злива. Окупанти в Криму ввели режим надзвичайної ситуації.

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