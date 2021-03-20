Дощі та до +8 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 20 березня, Україну вкриють дощі. Вдень температура повітря в регіонах буде в межах +3... +8 тепла, однак вночі на заході вона опуститься до -7 градусів.

Прогноз у всіх областях

За прогнозами синоптиків, сьогодні у Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій областях та у Криму буде без опадів. У всіх інших західних, північних, центральних, східних та південних регіонах очікуються дощі.

У західних областях температура повітря вдень буде становити від +3 до +5 градусів, а вночі вона буде в межах -7... +3.

У центральних та північних областях температура повітря вдень очікується від +3 до +6, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -3... +1.

У східних та південних областях температура повітря вдень буде коливатись від +3 до +8, а вночі від -2 до +3.

Прогноз в Києві

У Києві та області буде йти дощ. Температура повітря вдень буде від +2 до +6, а вночі від -3 до +2 градусів.