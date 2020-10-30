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Дощі у 12 областях та похолодання: прогноз погоди на сьогодні 

Україна, П'ятниця 30 жовтня 2020 08:00
Дощі у 12 областях та похолодання: прогноз погоди на сьогодні 
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 30 жовтня, погода в Україні погіршиться. Температура повітря в регіонах буде коливатися від +10 до +17 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, дощі сьогодні спостерігатимуться в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській Чернігівській, Луганській, Донецькій областях та в Криму. На всій іншій території очікується мінлива хмарність.

У західних областях температура повітря вдень буде в межах +10 +14 тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +5 +8.

У центральних та північних областях температура вдень становитиме від +10 до +14, а вночі вона опуститься до +6 +9 градусів.

У східних та південних областях температура вдень буде від +12 до +17, а вночі від +6 до +10.

Дощі у 12 областях та похолодання: прогноз погоди на сьогодні 

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві та на переважній території Київської області будуть йти дощі. Температура повітря вдень очікується від +10 до +14, а вночі від +5 +9 тепла.

Дощі у 12 областях та похолодання: прогноз погоди на сьогодні 

Нагадаємо, на всій території України очікуються похолодання, а на вихідні дощі накриють області.

Також в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.

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