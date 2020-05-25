Дощів не буде тільки в трьох областях: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 25 травня, буде ще більш дощовою і місцями вітряною, очікується до +21 градусів тепла на півдні країни.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними синоптиків, сьогодні у всіх областях, крім Донецької, Харківської та Луганської, будуть дощі в денний і нічний час доби. Також очікуються пориви вітру від 7 до 12 метрів на секунду.

У західних областях вдень буде від +14 до +17 тепла. Вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до +5 градусів, зокрема, у Чернівецькій області.

У центральних і північних областях очікується від +14 до +18 градусів тепла. Уночі буде тепліше, ніж на заході - від +6 до +9 градусів.

На південному сході України вдень буде тепліше, ніж в інших регіонах. Стовпчики термометрів покажуть від +16 до +21 тепла, а вночі будуть в межах +9 градусів. У Луганській, Донецькій та Харківській області буде прохолодніше вночі, але без опадів.

Фото: погода в Україні на 25 травня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні прогнозують мінливу хмарність з дощами. Вдень температура повітря прогріється до +13+16 тепла, а вночі буде від +5 до +9 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 25 травня (meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що погода в Україні наступного тижня буде переважно бездощовою, очікуються грози, а температура повітря в деяких регіонах підніметься до +24 градусів.

Також РБК-Україна писало, що синоптики попереджали про заморозки в Україні, показники температури в деяких будуть від 0 до +3 градусів.