Дощ і вітер до 12 м/с. Яка погода буде в Україні на вихідних

19 лютого

За даними Укргідрометцентру, у західних областях очікуються дощі. Незважаючи на опади, стовпчики термометрів показуватимуть вдень +7...+9 градусів, а вночі температура опуститься до -1 градуса.

Також зливи нагрянуть до Києва, Чернігова, Суми, Черкас та Полтави. Температура вдень +4...+6 градусів, а вночі -1 ...+1 градусів.

На півдні пануватиме весняна погода, в Одесі синоптики обіцяють вдень до +11 градусів тепла, а вночі +1..+3 градуси. Опадів не передбачається.

У північних і центральних регіонах буде тепло, температура вдень +6...+8 градусів, а вночі -1...+1 градус.

У Києві синоптики обіцяють дощі, також посилиться вітер до 12 м/с. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень +6...+8 градусів, а вночі -1...+1 градус.

20 лютого

У південних, східних і центральних регіонах очікуються зливи. Найбільше опадів буде в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Донецьку, Дніпрі та Запоріжжі. Температура повітря вдень + 6...+8 градусів, а вночі +2 ..+4 градуси.

На півночі країни очікується сонячна погода, температура вдень +4 ...+6 градусів, а вночі +2...+4 градусів. У Києві пануватиме тепла погода, без опадів.

На західній частині України синоптики прогнозують теплу погоду, однак на Закарпатті та в Чернівцях будуть опади. Температура вдень + 5...+7 градусів, а вночі +2 ... +4 градусів.