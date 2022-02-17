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Штормовий вітер та дощі з мокрим снігом: синоптик дала прогноз погоди на завтра

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Україна, Четвер 17 лютого 2022 14:06
Штормовий вітер та дощі з мокрим снігом: синоптик дала прогноз погоди на завтра Фото: в Україні очікуються дощі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 18 лютого, в Україні буде волога погода. Крім того, в більшості регіонів прогнозується шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на синоптика Наталію Діденко в Facebook.

Завтра в Україні буде сиро, місцями очікується дощ. При зниженні температури в деяких областях можливий мокрий сніг.

Синоптик попередила українців про шквальний вітер, пориви якого сягатимуть 15-22 м/с.

При цьому температура повітря 18 лютого встановиться в межах +2... + 7 градусів.

У Києві завтра пройде невеликий дощ з мокрим снігом, який супроводжуватиметься поривчастим вітром до 15-18 м/с.вночі стовпчики термометрів покажуть +2 градуси, а вдень повітря прогріється до +5 градусів.

Штормовий вітер та дощі з мокрим снігом: синоптик дала прогноз погоди на завтра

Як повідомляло РБК-Україна раніше, рятувальники попередили водіїв про погіршену видимість на дорогах через густий туман.

При цьому сьогодні в більшості областей очікується дощ, а температура повітря максимально підніметься до + 5... + 11 градусів.

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