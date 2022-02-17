Штормовий вітер та дощі з мокрим снігом: синоптик дала прогноз погоди на завтра
У п'ятницю, 18 лютого, в Україні буде волога погода. Крім того, в більшості регіонів прогнозується шквальний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на синоптика Наталію Діденко в Facebook.
Завтра в Україні буде сиро, місцями очікується дощ. При зниженні температури в деяких областях можливий мокрий сніг.
Синоптик попередила українців про шквальний вітер, пориви якого сягатимуть 15-22 м/с.
При цьому температура повітря 18 лютого встановиться в межах +2... + 7 градусів.
У Києві завтра пройде невеликий дощ з мокрим снігом, який супроводжуватиметься поривчастим вітром до 15-18 м/с.вночі стовпчики термометрів покажуть +2 градуси, а вдень повітря прогріється до +5 градусів.
Як повідомляло РБК-Україна раніше, рятувальники попередили водіїв про погіршену видимість на дорогах через густий туман.
При цьому сьогодні в більшості областей очікується дощ, а температура повітря максимально підніметься до + 5... + 11 градусів.