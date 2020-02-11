Дощ зі снігом та сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 11 лютого лишається холодно, хуртовини та дощ зі снігом, але тепло до +6. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході країни сьогодні дощі зі снігом, вдень +3+6, а вночі -1+2. На півночі країни так само, вдень +2+4, а вночі 0+2. У центральних областях теж мокрий сніг, вдень +3+5, а вночі 0+2.

На сході країни холодніше, дощі зі снігом, вдень +2+4, а вночі вже -5-7. У південних областях тільки дощ, вдень +6+9, а вночі -1+1.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мокрий сніг, вдень +3+5, а вночі 0+2.

Нагадаємо, в горах зберігається велика ймовірність сходження лавин. Вчора на Заході, а також у Вінницькій області пройшов дощ з мокрим снігом, в Карпатах були сильні опади та оголошено штормове попередження.

Разом з тим, зазначається, що погода в Україні в найближчі дні буде представляти небезпеку для жителів країни через потужний південно-західний вітер і мокрий сніг з дощем.