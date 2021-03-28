Явка на довиборах в Раду по двох округах: названі підсумкові дані

Середня підсумкова явка на довиборах у Верховну раду 28 березня склала 28%. В Івано-Франківській області на вибори прийшло значно більше виборців, ніж у Донецькій.

Про це повідомляє сайт Центрвиборчкому.

За підсумковими даними на 20:00, в Донецькій області на окрузі №50 проголосували 20,99% виборців. На окрузі №87 в Івано-Франківській області віддали голос 35,05% виборців.

У ЦВК констатували, що вибори пройшли без суттєвих порушень, які могли б вплинути на виборчий процес.