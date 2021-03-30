RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Довибори в Раду по округу №87: підрахунок голосів зупинився, ЦВК замінила частину комісії

Автор: Роман Тверденко

На окрузі №87 в Івано-Франківській області зупинено підрахунок голосів на довиборах у Верховну раду. Немає кворуму для продовження засідання окружної виборчої комісії.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

За станом на 15:00, на робочому місці були відсутні дев'ять членів ОВК, включаючи голову комісії Руслана Кашникова (партія "Голос") і заступник голови Тараса Дуденца ("Громадянська позиція"). Більшість з них посилаються на хворобу. Для проведення засідання потрібен кворум у мінімум 10 з 18 членів комісії.

Пізніше, на своєму засіданні Центральна виборча комісія замінила частину складу ОВК. Замість Роману Кашникова за квотою "Голоси" комісію очолив Євген Павлусенко. Також з'явилися троє нових членів комісії і тепер, ймовірно, засідання за підрахунком продовжиться.

Підрахунок голосів зупинився на показнику в 67,52% підрахованих голосів ще на початку дня. За проміжними результатами голосування перемагає Василь Вірастюк ("Слуга народу") - 31,3% голосів, слідом йдуть Руслан Кошулинський ("Свобода") - 28,88%, і Олександр Шевченко ("За майбутнє") - 28,73%.

Вранці повідомлялося, що було повідомлення про мінування приміщення ОВК округу №87.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Довибори в Раду
Читайте також
Довибори в Раду: на Прикарпатті "мінували" окружний виборчком
Прогноз погоди