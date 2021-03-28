Довибори в Раду на двох округах: оголошена явка на 16:00

Центизбирком опублікував явку на довиборах до Верховної ради на двох округах - №50 і 87. Кращий показник в Івано-Франківській області.

Наголошується, що до зазначеного часу не були зафіксовані порушення, які могли вплинули на хід виборчого процесу.

На 16:00 на окрузі №50 у Донецькій області явка склала 16,18%, а в окрузі №87 - 23,72%.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області зафіксували сім порушень під час голосування на довиборах у Верховну раду по округу №87. Серед порушень - фотографування бюлетеня.

Нагадаємо, явка на довиборах у Верховну раду України станом на 12:00 на двох округах була дуже низькою. Не перевищувала 10%.