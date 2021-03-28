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Довибори в Раду в Донецькій області: виграє мер Добропілля Аксьонов, - екзит-пол

Автор: Роман Тверденко

На виборах до Верховної ради на окрузі №50 у Донецькій області лідирує мер міста Добропілля Андрій Аксьонов, який балотувався від партії "Порядок". Він перемагає з великою перевагою.

Про це повідомляють "Новини Донбасу" з посиланням на екзит-пол, оголошений на місцевому телеканалі "Орбіта".

За даними екзит-полу, у Аксьонова 65,5% голосів виборців, які прийшли на дільниці 28 березня. Найближчим його переслідувачем є адвокат Валентин Рибін, який балотувався від Партії Шарія". У нього 14,8% голосів.

Кандидат від "Євросолідарності" Юлія Кузьменко набрала 6,8% голосів.

Нагадаємо, що на окрузі №87 в Івано-Франківській області лідирують кандидати Олександр Шевченко та Руслан Кошулинський. Дистанція між ними менше одного відсотка.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області зафіксували сім порушень під час голосування на довиборах у Верховну раду по округу №87. Серед порушень - фотографування бюлетеня.

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Новини України Довибори в Раду
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