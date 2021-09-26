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На довиборах в Раду на окрузі Скічка зареєстрували кандидата-двійника

Автор: Инна Собора

У Черкаській області на окрузі № 197 зареєстрували кандидата-двійника. Поліція почала розслідування за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби поліції та ЦВК.

Так, 24 вересня Центрвиборчком зареєстрував самовисуванця Віталія Войцехівського 1974 року народження. Раніше ЦВК також зареєструвала кандидатом на довиборах мера Золотоноші Віталія Войцехівського 1967 року народження.

У той же день до поліції мер Золотоноші подав заяву про те, що ЦВК зареєструвала кандидатом чоловіка, який є його повним тезкою.

Також він повідомив, що зареєстрований ЦВК чоловік змінив свої анкетні дані за тиждень до подачі документів, чим перешкоджає йому балотуватися на рівних засадах, вводячи в оману виборців.

Слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють обставини події.

Раніше повідомлялося, що вибори на 197 окрузі оголосили через призначення Олександра Скічка главою Черкаської ОДА.

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