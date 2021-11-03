ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

На довиборах до Ради на Черкащині завершили підрахунок голосів: хто переміг

Новость на русском →
Черкаська область, Середа 03 листопада 2021 11:59
На довиборах до Ради на Черкащині завершили підрахунок голосів: хто переміг Фото: вибори виграв мер Золотоноші Віталій Войцехівський (zolotonosha CK ua)
Автор: Юлія Бойко

На довиборах до Верховної ради України на 197 окрузі в Черкаській області завершили підрахунок голосів. Перемогу здобув кандидат від "Слуги народу" і мер Золотоноші Віталій Войцехівський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК.

За результатами обробки 100% голосів, Войцехівський набрав 46,95%. На другому місці самовисуванець Владислав Голуб з 25,44%, на третьому - кандидат від ВО "Свобода" Андрій Іллєнко з 9,53%.

Нагадаємо, вчора через відсутність деяких членів окружної виборчої комісії (ОВК) не могли встановити результати довиборів до Ради на цьому окрузі. ЦВК України попереджала їх про кримінальну відповідальність за ухилення від виконання своїх обов'язків.

Також вчора стало відомо, що на 194 окрузі в Херсонській області перемогу здобув кандидат від "Слуги народу" Сергій Козир.

Читайте РБК-Україна в Google News
Довибори в Раду
NEWS
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
DAILY
В Україні нестача вугілля. Чи є ризик зриву опалювального сезону
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент В Україні нестача вугілля. Чи є ризик зриву опалювального сезону