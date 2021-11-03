На довиборах до Ради на Черкащині завершили підрахунок голосів: хто переміг

На довиборах до Верховної ради України на 197 окрузі в Черкаській області завершили підрахунок голосів. Перемогу здобув кандидат від "Слуги народу" і мер Золотоноші Віталій Войцехівський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК .

За результатами обробки 100% голосів, Войцехівський набрав 46,95%. На другому місці самовисуванець Владислав Голуб з 25,44%, на третьому - кандидат від ВО "Свобода" Андрій Іллєнко з 9,53%.

Нагадаємо, вчора через відсутність деяких членів окружної виборчої комісії (ОВК) не могли встановити результати довиборів до Ради на цьому окрузі. ЦВК України попереджала їх про кримінальну відповідальність за ухилення від виконання своїх обов'язків.

Також вчора стало відомо, що на 194 окрузі в Херсонській області перемогу здобув кандидат від "Слуги народу" Сергій Козир.