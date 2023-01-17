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Не доверяет своим спецслужбам. Лукашенко создает дополнительное подразделение охраны

Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко якобы опасается измены со стороны своих спецслужб, в частности, Комитета государственной безопасности. Чтобы защититься, диктатор комплектует свою охрану, используя сотрудников частной компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, Лукашенко якобы опасается, что его могут ликвидировать и, возможно, в белорусском КГБ готовы пойти против него.

Поэтому диктатор посредством частной охранной компании якобы сформировал новое подразделение личной охраны.

По информации белорусского подполья, речь идет о компании "ГардСервис", на которую уже возложена задача по формированию ЧВК для участия в войне против украинцев.

Напомним, белорусское частное охранное предприятие "ГардСервис", которому разрешено иметь огнестрельное оружие, может готовиться к участию в войне против Украины.

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Александр ЛукашенкоБеларусь