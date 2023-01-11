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В Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнера", которую могут готовить к войне, - DW

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Беларусь, Среда 11 января 2023 13:36
В Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнера", которую могут готовить к войне, - DW Иллюстративное фото: в Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнера", которую могут готовить к войне (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Белорусское частное охранное предприятие (ЧОП) "ГардСервис", которому разрешено иметь огнестрельное оружие, может готовиться к участию в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutche Welle.

Представитель Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик рассказал, что персонал "ГардСервис" готовят к участию в боевых действиях, обучение проходит на нескольких белорусских полигонах.

"Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа (базируется в Марьиной Горке Минской области - ред.) тренируют сотрудников "ГардСервис" на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки "Динамо", там также проходят активные действия", - сказал он.

Сахащик отметил, что за последнее время значительно выросла численность сотрудников ЧОП. По его словам, сейчас их может быть более тысячи человек.

"Подготовка и набор кадров длятся уже несколько месяцев. Персонал увеличили за счет офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые служили в силах специальных операций и в спецподразделениях силовых ведомств Беларуси", - сказал он.

Представитель Объединенного переходного кабинета считает, что сотрудников "ГардСервис" могут использовать в диверсионно-разведывательных группах и далее для штурмов как наемников российской ЧВК "Вагнера".

Напомним, что летом СМИ сообщали о том, что в Минск для обучения сотрудников ЧОП прибывали наемники из "Вагнера".

"ГардСервис"

Частное охранное предприятие появилось в Беларуси в июне 2020 года. Лидер белорусского режима Александр Лукашенко личным указом разрешил его сотрудникам носить, хранить и использовать служебное и гражданское оружие, а также специальные средства и физическую силу "в порядке, установленном законом для военизированной охраны". Сообщается, что в ЧОП набирают только "проверенных" людей.

Ранее Минобороны Беларуси заявило о так называемом "наращивании" ППО совместно с россиянами.

В украинской Госпогранслужбе заявляли, что РФ и Белорусь нагнетают ситуацию на границе, однако провокаций в непосредственной близости к госгранице не наблюдается.

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