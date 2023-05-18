Не доверяет коллаборантам. РФ назначает своих чиновников в оккупационные администрации

Россияне назначают своих чиновников на руководящие должности в оккупационных администрациях временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

В ЦНС отмечают, что такие кадровые назначения свидетельствуют о том, что у оккупантов есть трудности с поиском достаточного количества коллаборантов, которые могут выполнять такую работу, а также недоверие Кремля к местным предателям на временно оккупированных территориях.

"Украинское подполье уже располагает списками российских гастролеров. Они все понесут ответственность за участие в агрессии против Украины", - подчеркнули в ведомстве.