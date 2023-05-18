Не доверяет коллаборантам. РФ назначает своих чиновников в оккупационные администрации
Россияне назначают своих чиновников на руководящие должности в оккупационных администрациях временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
В ЦНС отмечают, что такие кадровые назначения свидетельствуют о том, что у оккупантов есть трудности с поиском достаточного количества коллаборантов, которые могут выполнять такую работу, а также недоверие Кремля к местным предателям на временно оккупированных территориях.
"Украинское подполье уже располагает списками российских гастролеров. Они все понесут ответственность за участие в агрессии против Украины", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей коллаборанты и предатели, сотрудничающие с российскими оккупантами, массово выезжают в РФ.
Также ранее мы писали, что в Херсонской области оккупанты заставляют коллаборантов записывать видеоролики с отказом от украинского гражданства.
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