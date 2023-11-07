ua en ru
Вт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В "Дії" появится новая услуга для выезда детей за границу: как ею воспользоваться

Украина, Вторник 07 ноября 2023 18:29
UA EN RU
В "Дії" появится новая услуга для выезда детей за границу: как ею воспользоваться Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Кабинет министров Украины разрешил оформлять временное разрешение на выезд ребенка за границу через "Дію".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Быстро и удобно - правительство поддержало оформление временного разрешения на выезд ребенка за границу в "Дії", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что работать это все будет очень просто.

"Необходимо, чтобы у обоих родителей была "Дія". Один отсылает заявление о разрешении, а второй дает согласие в приложении "Дія.Підписом". Затем данные автоматически вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния, а пограничники смогут все проверить онлайн", - пояснил министр.

Также он добавил, что услуга в "Дії" будет полностью бесплатной, в то же время классический способ оформления согласия у нотариуса останется доступным для родителей.

Как уехать ребенку за границу

Ранее сообщалось, что родители, которые решают отправить детей до 16 лет в другую страну в сопровождении бабушки или дедушки, часто не знают, какие документы нужно иметь для пересечения границы.

Выезд за границу происходит на основании свидетельства о рождении ребенка и документа, подтверждающего наличие родственных связей бабушки с детьми.

Если у родителей нет возможности оформить нотариальное согласие на выезд ребенка за границу в сопровождении других лиц, необходимо разрешение родителей, заверенное органом опеки и попечительства. Такая ситуация может возникнуть, когда один из родителей проходит военную службу. В случае, если предоставить документы для подтверждения родственных связей невозможно, требуется нотариальное согласие обоих родителей на выезд ребенка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Дія
NEWS
Ждет морозов. В ГУР назвали количество ракет, которые уже накопила Россия
Ждет морозов. В ГУР назвали количество ракет, которые уже накопила Россия
DAILY
Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки