Новые схемы для уклонистов: СБУ задержала еще трех организаторов вывоза заграницу

Служба безопасности разоблачила еще три схемы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Так, были задержаны организаторы нелегальных "трафиков".

В частности, среди них оказался сотрудник районного ВВК и владелец транспортной компании, которая имитировала международные перевозки грузов.

За деньги фигуранты предлагали военнообязанным выехать из Украины на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Такие "услуги" дельцы оценивали в сумму до 10 тысяч долларов. "Стоимость" зависела от срочности выезда и способа переправки через границу.

Работник ВВК во Львове

Военные контрразведчики СБУ задержали "на горячем" врача-хирурга, входившего в состав районной военно-врачебной комиссии.

Он пытался получить взятку за подписание для уклониста фиктивной справки о наличии тяжелых "диагнозов".

Такие ложные документы о непригодности призывников к военной службе помогали ему делать его сообщники.

Переправщик в ЕС

СБУ задержала дельца, наладившего канал нелегальной миграции потенциальных призывников в ЕС через территорию непризнанного Приднестровья.

Чтобы переправить военнообязанных за границу, фигурант вывозил их на собственном авто через заранее подготовленный маршрут вне пунктов пропуска.

По данным следствия, злоумышленник координировал преступные действия со своим зарубежным сообщником, который подыскивал клиентов через специально созданный телеграмм-канал.

Деньги за "трансфер" фигуранты получали на собственный криптокошелек.

Коммерсант по Закарпатью

Задержанный мужчина переправлял военнообязанных за пределы Украины как водителей международных грузоперевозок.

Как только псевдоводитель выезжал в ЕС, он покидал авто и за руль садился возвращавшийся в Украину родственник фигуранта.

Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: задержание причастных к схемам для уклоняющихся (https://ssu.gov.ua)