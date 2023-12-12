Для долгой поддержки Украины. В Финляндии значительно увеличать производство боеприпасов

В ведомстве отметили, что это позволит увеличить производственные мощности более чем в 2 раза по сравнению с нынешним уровнем. Управление обороны обязуется инвестировать в наращивание производства около 24 миллионов евро.

Также финское Минобороны берет на себя обязательство по долгосрочным заказам отечественной промышленности, что дает возможность для собственных инвестиций. В общей сложности они составляют около 120 миллионов евро.

Чем Хельсинки объясняет решение

"Принятое сейчас решение значительно увеличит мощности производства тяжелых боеприпасов в Финляндии, что позволит долгосрочно поддерживать Украину до 2030-х годов", - заявил Хаккянен.

По его словам, это также имеет большое значение в европейском масштабе, а также укрепляет обороноспособность Финляндии.

Производство боеприпасов в Финляндии

В Минобороны Финляндии обратили внимание, что в прошлом Управление обороны целенаправленно увеличивало производство тяжелых боеприпасов. По сравнению с периодом до начала широкомасштабной войны России против Украины производство боеприпасов в Финляндии уже выросло в разы.

Хаккянен сообщил, что оборонное управление страны также разместило долгосрочные заказы на тяжелые боеприпасы в отечественной промышленности. Также инвестиции увеличивают производственные мощности в долгосрочной перспективе.

Как реализуют решение

В соответствии с недавним решением будет увеличено и диверсифицировано производство внутреннего заряда, производство пороха и мощность загрузки. Это позволяет производить несколько различных продуктов одновременно, что поддерживает военную безопасность поставок.

В Финляндии ожидают, что инвестиции будут завершены в течение 2026 и 2027 годов, что позволит долгосрочно увеличить производство.

Финские производственные мощности

В Минобороны страны отметили, что производственные мощности Финляндии значительны в европейском масштабе.

"Финляндия имеет самую большую артиллерию в Западной Европе. В будущем Финляндия станет одним из крупнейших производителей тяжелых боеприпасов в Европе. Этим решением мы хотим продемонстрировать долгосрочную приверженность поддержке Украины и укреплению оборонной промышленности", - подчеркнул Хаккянен.

Боеприпасы для Украины

В начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 млн снарядов.

Европейское оборонное агентство (EDA) 5 сентября подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов для Украины. Члены ЕС будут покупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.

Буквально на днях в Минобороны Финляндии рассказали о планах властей начать производство артиллерийских боеприпасов для Украины.