Долгая пауза. В ВМС указали на важный момент о кораблях РФ в Черном море

"Враг сейчас не выводит корабли вообще в акваторию Черного моря. Такой длинной паузы не было даже после уничтожения первого из трех кораблей, когда уничтожили катер "Ивановец", - рассказал он.

В то же время, Плетенчук указал на важный момент - вывести корабли в Черное море врагу все же придется.

"И тем не менее, конечно, они в один прекрасный день будут вынуждены вернуться к выполнению задач. Задач у них достаточно. И следует учитывать любые движения вражеского корабельного состава и мы их учитываем", - констатировал спикер.

Уничтожение кораблей РФ

В ночь с 31 января на 1 февраля украинские разведчики уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Как рассказали в ГУР, катер "Ивановец" был в определенной степени гордостью российского флота. Подобных кораблей было всего три единицы. На его борту могли находиться до 40 российских моряков.

Кроме того, у берегов временно оккупированного Крыма 14 февраля ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". В ГУР рассказали, что "Цезарь Куников" был уничтожен вблизи Алупки возле берегов Крыма.

А в ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".