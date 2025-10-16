"Довбуш Карпатский Черная Смородина" и "Медовый": новая интерпретация традиций

Черная Смородина - вкус, который возвращает в лето

У каждого в памяти есть куст черной смородины с бабушкиного огорода. Спелые ягоды на солнце, терпкий аромат на ладонях, компоты, варенье, пироги - у всех эти воспоминания пахнут счастливым и беззаботным детством.

"Довбуш Карпатский Black Currant" - это именно тот аромат и вкус, только во "взрослом" исполнении. Напиток имеет янтарный цвет средней насыщенности. В аромате - сочная спелая ягода черной смородины, дополненная нотками смородиновых почек, карамели и выдержанного дуба. На вкус - мягкий, гармоничный, с легкой сладостью, прекрасно интегрированным алкоголем и ягодно-древесным послевкусием.

Этот коньяк - идеальный компаньон к темному шоколаду, ягодным десертам, а еще - к тем моментам, когда хочется побыть собой.

А благодаря оптимальной крепости 30%, сбалансированному профилю и глубокому ягодному букету, он идеально подходит как основа для коктейлей. Добавьте лед, несколько капель апельсинового битера или мяту - и получите совершенно новый вкусовой опыт.

Медовый - тепло украинской души в каждом глотке

Медовые напитки - часть украинской истории. На протяжении веков мед был единственным хмельным напитком наших предков: его пили в княжеских палатах и монастырях, варили дома, продавали на ярмарках. Профессия медовара считалась одной из самых почитаемых, а мед на столе - символом достатка, тепла и радости.

"Довбуш Карпатский Медовый" - это дань традиции в совершенно новом звучании.

Интенсивный аромат акациевого меда, липового чая, сушеной мяты и абрикосового джема. Бархатный, сладкий вкус с утонченным спиртовым балансом и долгим послевкусием.

Чтобы "Довбуш Карпатский Медовый" раскрыл свой характер полностью, его обязательно стоит подавать охлажденным. Идеальная температура - примерно 16°C: именно при таких условиях все нотки звучат чисто, сбалансировано и без чрезмерной сладости.

Этот напиток прекрасно сочетается с десертами - крем-брюле, круассанами, гомбовцами или даже классическим медовиком. Но больше всего он подходит к уютным вечерам, когда хочется поднять бокал за тишину, тепло и себя.

Довбуш - не просто коньяк. Это ритуал

Оба напитка - это шаг в сторону современности с глубокими корнями в прошлом. В мире, где важна аутентичность, "Довбуш Карпатский" дарит возможность почувствовать новое в знакомом, сохраняя дух Украины в каждой капле.

Выбирай то, что ближе к тебе: ягодная свежесть или медовая нежность. А лучше - оба. Потому что "Довбуш Карпатский" - это о выборе с характером.