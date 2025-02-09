Довбик упустил два момента: "Рома" дожала аутсайдера Серии А благодаря пенальти

Италия, Серия А, 24-й тур

"Венеция" - "Рома" - 0:1

Гол: Дибала, 57 (пенальти)

Команда Клаудио Раньери, идущая в чемпионате 9-й стремится достичь по крайней мере зоны еврокубков. Поэтому терять очки ей совсем нежелательно. Особенно во встречах с аутсайдерами, одним из которых и является "Венеция", плетущаяся в хвосте таблицы - на предпоследнем, 19-ом месте.

Довбик вернулся в стартовый состав "волков" впервые за три матча. В предыдущей кубковой игре с "Миланом" (1:3) именно он стал автором единственного гола своей команды.

Украинец имел несколько возможностей отличиться и в отчетном матче. Две из них были действительно очень острыми. Сначала на 16-й минуте Довбик в штрафной "Венеции" оттеснил защитника корпусом, развернулся с мячом и сильно пробил - хозяев спас румынский голкипер Йонуц Раду, совершив сейв.

А после получаса игры отечественный форвард опасно пробивал головой под перекладину, но голкипер "Венеции" снова среагировал и перевел мяч на угловой.

В целом гости доминировали на протяжении всей игры, хотя и не создали много моментов. А все решил эпизод в середине второго тайма. Проход Анхелиньо в штрафную "Венеции" завершился фолом. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Пауло Дибала.

Довбик доиграл почти до конца встречи. Его сняли с игры на второй компенсированной минуте, украинца заменил узбек Эльдар Шомуродов. Статистические показатели Довбика таковы: 21 раз прикоснулся к мячу, нанес 2 удара в створ ворот, совершил 6 касаний в штрафной соперника, выиграл 3 дуэли из 7-ми, допустил 8 потерь и отдал 13 передач, из которых точных - 8 (62%). Портал Whoscored поставил украинцу оценку 7,0, а Sofascore - 6,9.

Минимальная победа оставила "Рому" на 9-м месте с 34 очками. Лидирует в чемпионате "Наполи", у которого 54 пункта.