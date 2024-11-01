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Довбик впервые пропустил матч "Ромы": тренер объяснил отсутствие украинца

Фото: Артем Довбик (x.com/officialasroma)
Автор: Андрей Костенко

Форвард сборной Украины Артем Довбик пропустил поединок чемпионата Италии "Рома" - "Торино". Наставник римлян Иван Юрич рассказал, почему даже не включил его в заявку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Football Italia.

Римский клуб натужно, но все же выиграл у "Торино" (1:0). Это первая победа "волков" в четырех последних поединках Серии А. Лучшим в их составе был аргентинец Пауло Дибала, забивший победный мяч. Римляне отличились еще дважды, но эти голы отменили.

После поединка тренер команды Иван Юрич так объяснил отсутствие в составе украинца:

"У Довбика вирусное заболевание, поэтому нам пришлось использовать вариант с Пауло Дыбалой. Это неплохо сработало. Но я надеюсь, что Артем поправится к воскресенью. Для нас это очень важно", – подытожил хорватский наставник.

Ближайший матч "Рома" проведет в воскресенье, 3 ноября – в 11 туре Серии А сыграет в гостях с "Вероной". А 7 ноября также на выезде встретится в рамках Лиги Европы с бельгийским "Юнион Сент-Жилуаз".

Довбик в "Роме": что известно

27-летний нападающий перешел в "Рому" летом 2024 года, став первым украинцем в истории "волков". Трансфер стоил римлянам 32-33 млн. евро плюс еще 5-6 млн. бонусами.

В текущем сезоне Довбик принимал участие в 12 матчах "Ромы" во всех турнирах, 11 раз выходя в стартовом составе. На счету украинца 5 голов и одна результативная передача.

После 10-ти туров чемпионата Италии "Рома" с 13-ю очками пребывает в таблице на 10-й строчке. В Лиге Европы римляне набрали четыре очка за три тура и сейчас идут 19-ми.

Ранее Лунин упустил шанс сыграть за "Реал" после позорного поражения у Эль Класико.

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РомаАртем ДовбикФутболЧемпионат Италии