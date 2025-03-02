Довбик сработал за троих: вернулся после травмы и принес победу "Роме" в Серии А

Италия, Серия А, 27-й тур

"Рома" - "Комо" - 2:1

Голы: Салемакерс, 61, Довбик, 76 - Да Кунья, 44

Удаление: Кемпф (К), 63

"Дженоа" - "Эмполи" - 1:1

Голы: Васкес, 81 - Грасси, 36

Матч "Дженоа" с "Эмполи" мог бы стать украинским дерби в Италии, если бы на поле вышли Руслан Малиновский за хозяев и Виктор Коваленко - за гостей. Оба украинца были в заявках, но все игровое время просидели на скамейке запасных.

Для Малиновского это уже большой прогресс. Он впервые попал в заявочный список после 6-го тура, того злополучного матча с "Венецией", в котором получил жуткую травму. Вероятно, если бы события в матче разворачивались по другому сценарию, Патрик Виейра дал бы украинцу шанс. Но "Дженоа" почти весь матч догоняла соперника и спаслась от поражения уже в заключительную десятиминутку. Такая "мясорубка" - не для футболиста, который не играл почти полгода. Матч "украинских" клубов без украинцев принес ничью - 1:1.

Довбик тоже начал игру "Ромы" против амбициозного "Комо" в запасе. Наш форвард вернулся в состав "волков" впервые за последние четыре матча. Последний раз он выходил на поле 13 февраля, в Лиге Европы против "Порту" (1:1). После этого провел в запасе поединок против "Пармы", а затем дважды остался вне заявки из-за травмы внутренней поверхности бедра.

С первых минут матча в нападении "Ромы" действовал конкурент украинца - узбекский форвард Шомуродов, но был малозаметным. Соперники же под занавес тайма сумели выйти вперед.

Украинец заменил узбека в перерыве. При его участии события стали складываться уже в пользу столичной команды. Сначала, на 61-й минуте счет сравнял Салемакерс. Затем, на 63-й, "Комо" остался в меньшинстве после удаления за две желтые Кемпфа. Сразу после этого Довбик имел момент, пробил по воротам, но голкипер гостей совершил сейв.

А на 76-й минуте все сложилось более удачно. Ренш в пределах штрафной прострелил на украинца, который в одно касание, стопой в прыжке отправил мяч в ворота. На 90+1-й минуте Довбик еще раз опасно пробил, однако не попал в створ ворот. Финальный свисток зафиксировал победу "Ромы" - 2:1.

Артем Довбык - AS Roma

(14-й гол сезона)#ASRoma #RomaComo pic.twitter.com/1IJ5PKSXWe - Goal Zone Center (@GoalZoneCenter) 2 марта 2025 года

В текущем сезоне украинский нападающий провел за итальянский клуб 33 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две передачи. В частности гол в ворота "Комо" стал для Довбика девятым в Серии А.

После 27-ми туров в чемпионате Италии лидирует миланский "Интер" (58 очков), который на один балл опережает "Наполи" и на три - "Аталанту" из Бергамо. "Рома", имея в активе 43 балла, идет восьмой. "Дженоа" с 31-м пунктом - 12-я, "Эмполи" - 18-й (22 очка).