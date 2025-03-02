Смоляков дебютировал с победы, Чеберко - среди лучших: как сыграли украинцы в МЛС (видео)

За океаном состоялись очередные матчи Major League Soccer (МЛС). В них приняли участие три украинских легионера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги .

Первое, что стоит отметить - дебют в составе "Лос-Анджелеса" экс-защитника житомирского "Полесья" Артема Смолякова. Новичок калифорнийцев вышел на замену в матче против "Нью-Йорк Сити" на 77-й минуте, когда на табло горели нули. А уже с украинцем на поле "Лос-Анджелес" забил единственный победный гол: на 86-й минуте отличился Райан Холлингсхед.

Отметим, что Смоляков сыграл на поле вместе с чемпионами мира - звездными французами Оливье Жиру и Уго Льорисом, а также экс-защитником "Шахтера", бразильцем Марлоном. "Лос-Анджелес" на старте регулярного чемпионата одержал вторую победу в двух матчах.

Другой отечественный защитник - Евгений Чеберко играет в МЛС уже третий сезон. Его "Коламбус Крю" победил в гостях "Нью-Ингленд Революшн" (1:0). Украинский центрбек провел полный матч и в итоге стал вторым лучшим игроком поединка. У "Коламбуса" также 100-процентный результат в двух играх на старте.

Впервые в сезоне появился на поле Александр Сваток из "Остина". Защитник вышел на замену в игре против "Портленд Тимберс" на 42-й минуте. Команда украинца уступила, пропустив единственный гол на 89-й минуте. У "Остина" - одна победа и одно поражение.

Единственный из украинцев, кто не сыграл за свой клуб - Геннадий Синчук. Он не попал в заявку "Монреаля" на матч против "Миннесоты Юнайтед". Канадцы проиграли второй подряд поединок (0:1).