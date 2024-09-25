Довбик среди фаворитов, мизерные шансы "Динамо": суперкомпьютер выбрал фаворитов Лиги Европы

В общем раунде обновленной Лиги Европы сыграют 36 команд. Главным фаворитом по версии Opta является португальский "Порту", шансы которого оценивают в 17,8%. Вторым идет испанский "Атлетик" – 10,8%, третьей – чешская "Славия" (9,6%).

"Рома" Довбика в списке претендентов идет на пятом месте с показателем 8,2%. Шансы римлян выше английского "Манчестер Юнайтед" (7,1%) и первого соперника "Динамо" в ЛЕ – римского "Лацио" (6,1%). В топ-10 попали еще две команды, с которыми встретятся киевляне – турецкий "Галатасарай" (5,2%) и испанский "Реал Сосьедад" (3,6%).

Что касается команды Александра Шовковского, то ее выход в плей-офф аналитики Opta оценили в 23,1%. Это шестой самый низкий показатель после болгарского "Лудогорца", нидерландских "Твенте" и АЗ, шведского "Мальме" и венгерского "Ференцвароша".

Выход "Динамо" в четвертьфинал ЛЕ оценили в 7,3%, 1/2 финала – 2,2%, финал – 0,6%. А шанс на победу в турнире измеряется 0,1%. В целом киевляне вместе с "Ференцварошем" и "Лудогорцем" имеют самые низкие шансы на победу в Лиге Европы.

"Динамо" в Лиге Европы 2024/25: что известно

Киевляне попали в турнир из квалификации Лиги чемпионов, где в раунде плей-офф уступили австрийскому "Зальцбургу" (0:2, 1:1). В основном турнире ЛЕ "Динамо" проведет восемь матчей.

Чтобы попасть в 1/8 финала, подопечные Шовковского должны финишировать в топ-8 турнирной таблицы. Если "бело-синие" совершат групповой этап на местах с 9-го по 24-е, то сыграют за выход в следующий этап в раунде плей-офф, а позиция с 25-й и ниже будет означать вылет из соревнований.