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Михайлюк с личным рекордом приложился к победе "Юты" в НБА

Солт-Лейк-Сити, Воскресенье 22 декабря 2024 11:44
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Михайлюк с личным рекордом приложился к победе "Юты" в НБА Фото: Святослав Михайлюк атакует (x.com/utahjazz)
Автор: Андрей Костенко

Украинский легионер "Юты Джаз" Святослав Михайлюк провел самый результативный матч против "Бруклин Нетс" в регулярном первенстве Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Игра завершилась со счетом 105:94 в пользу "Джаз". Украинец вышел в стартовом составе и отыграл 20 минут. За это время он набрал 18 очков (попал - 3 из 3-х двухочковых и 4 из 8 трехочковых), отдал 1 передачу и сделал 1 перехват. В пассиве Михайлюка 2 потери и 1 фол. Показатель плюс-минус - "+3".

18 баллов - это лучший личный показатель украинца в текущем сезоне. До этого рекордом было 13 очков против "Портленда". За предыдущие шесть поединков в чемпионате-2024/25 он в целом набрал 30 очков.

Другой украинец - центровой "Сакраменто" Алексей Лень получил лишь три секунды игрового времени в матче с "Лос-Анджелес Лейкерс" (99:103). В этой встрече лидер "озерных" Леброн Джеймс набрал 32 очка.

В текущем сезоне "Юта" одержала 7 побед в 27-ти матчах и идет 14-й (из 15-ти команд) в Западной конференции. У "Сакраменто" - 13 успешных поединков из 29-ти. Команда Леня, которая также играет в Западном дивизионе, идет 12-й. Оба клуба украинцев пока не проходят в плей-офф.

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