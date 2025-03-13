Довбик возвращается в Испанию, Яремчук надеется на чудо: расписание игрового дня в Лиге Европы

13 марта в Лиге Европы будут сыграны ответные матчи 1/8 финала. Восемь клубов, среди которых итальянская "Рома" Артема Довбика и греческий "Олимпиакос" Романа Яремчука, разыграют путевки в четвертьфинал.

Игровой день в ЛЕ разбит на две сессии: первые четыре матча начнутся в 19:45 по Киеву, столько же стартуют в 22:00. "Украинские" клубы среди тех, кто сыграет раньше.

"Рома" посетит Страну Басков, где в Бильбао встретится с местным "Атлетиком". Неделю назад в Италии команды сыграли матч, который можно назвать абсолютно равным. Гости вышли вперед в самом начале второго тайма, быстро пропустили ответный мяч и все шло к закономерной ничьей. Но в самой концовке узбекский нападающий римлян Шомуродов, вышедший на поле вместо Довбика, записал себя в главные герои встречи и принес "Роме" победу - 2:1.

Учитывая успех узбека в игре еврокубка, далеко не факт, что украинский нападающий окажется в стартовом составе "волков". Клаудио Раньери любит воспитательные методы, когда предпочтение отдается форварду, отличившемуся в предыдущем матче. Это, кстати, сработало в последнем поединке Серии А против "Эмполи", когда в старте вышел Шомуродов, а Довбик - появился на поле со скамейки запасных.

Отечественный форвард проведет свой первый официальный матч на территории Испании со времени перехода из "Жироны" в "Рому". Интересно, что играя за каталонскую команду он в Ла Лиге в ворота "Атлетика" не забивал. Однако отличился в игре с басками уже за "Рому" - во время поединка основного этапа ЛЕ в Риме (1:1).

"Волкам", безусловно, будет трудно в Бильбао, но после домашней победы они сейчас находятся в чуть более выгодном положении, чем соперник.

А вот "Олимпиакосу" Яремчука приходится надеяться на чудо. Неделю назад в норвежском городе Буде, который расположен за Полярным кругом, греки потерпели сокрушительное поражение - 0:3. Украинец, который играл с первых минут, имел по крайней мере две возможности отличиться, но не использовал их. Сегодня его появление в старте под вопросом. Однако большие шансы на выход со скамейки запасных. Грекам надо будет отыгрываться, поэтому свежие силы в атаке понадобятся.

Перечень матчей 1/8 финала Лиги Европы:

Начало в 19:45

"Атлетик" - "Рома" (первый матч - 1:2)

"Олимпиакос" - "Буде-Глимт" (первый матч - 0:3)

"Айнтрахт" - "Аякс" (первый матч - 2:1)

"Лацио" - "Виктория Пльзень" (первый матч - 2:1)

Начало в 22:00

"Тоттенхэм" - АЗ (первый матч - 0:1)

"Рейнджерс" - "Фенербахче" (первый матч - 3:1)

"Лион" - ФКСБ (первый матч - 3:1)

"Манчестер Юнайтед" - "Реал Сосьедад" (первый матч - 1:1)

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