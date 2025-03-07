Лига Европы: Конкурент Довбика принес победу "Роме", клуб Яремчука не спас украинский арбитр

Лига Европы-2024/25, 1/8 финала, первые матчи

"Рома" - "Атлетик" - 2:1

Голы: Анхелиньо, 56, Шомуродов, 90+4 - И. Уильямс, 50

Удаление: Ерай (А), 85

"Буде-Глимт" - "Олимпиакос" - 3:0

Голы: Цолакис, 14 (автогол), Хёг, 45+1, 55

"Рома" и "Атлетик" уже встречались в текущем сезоне Лиги Европы. В рамках основного этапа они играли именно в Риме и завершили противостояние вничью - 1:1. Единственный гол "волков" в том матче забил именно Довбик. На этот раз украинец также имел неплохую возможность отличиться. На 21-й минуте он ворвался в штрафную басков, убрал защитника, замахнулся на удар и вдруг поскользнулся. Поэтому, вместо акцентированного выстрела - просто покатил мяч, который стал легкой добычей вратаря.

Первый тайм завершился нулями на табло, а в начале второго забили гости - гол на свой счет записал Иньяки Уильямс. "Рома" быстро отыгралась: отличился испанский легионер римлян Анхелиньо. А когда уже все шло к ничьей, на последних минутах произошли два неприятных для "Атлетика" события. Сначала, Ерай за пять минут до конца получил вторую желтую и покинул поле. А уже в компенсированное время итальянцы забили второй гол. Победу "Роме" принес узбекский форвард Шомуродов, который вышел на поле на 71-й минуте вместо Довбика. В этой паре все решится в ответном матче 13 марта.

А вот "Олимпиакос" с Яремчуком значительно снизил свои шансы на продолжение борьбы, потерпев сокрушительное поражение от норвежского "Буде-Глимта". Греки были шокированы уже на 13-й минуте, когда пропустили нелепый гол: мяч после удара соперников попал в перекладину, отскочил в спину голкипера Цолакиса и оказался в сетке.

Футболисты из Пирея бросились отыгрываться и имели моменты. Тот же Яремчук, который вышел в стартовом составе, имел две возможности восстановить равновесие, но его удары летели прямо в российского вратаря "Буде-Глимта" Хайкина. В конце концов украинца сняли с игры на 58-й минуте. К тому времени норвежцы уже вели - 3:0. Свое слово сказал капитан хозяев Хёг. Сначала он удвоил счет в конце первого тайма. А в начале второго - довел преимущество своей команды до разгромного. Интересно, что весь этот ужас для "Олимпиакоса" проходил под присмотром украинской бригады арбитров во главе с Николаем Балакиным, которые обслуживали поединок.