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Довбик магическим касанием присоединился к перестрелке с "Атлетико": видео

Фото: Дейли Блинд и Артем Довбик празднуют третий гол "красно-белых" (twitter.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорцив

Украинский форвард Артем Довбик приложился к нелегкой победе "Жироны" над мадридским "Атлетико" в 19-м туре испанской Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 19-й тур

"Жирона" – "Атлетико" – 4:3

Голы: Валери, 2, Савио, 26, Блинд, 39, Мартин, 90+1 – Мората, 14, 44, 54

 

 

 

Голевой фестиваль начался на 2-й минуте, когда Валери с линии штрафной технично уложил в дальний угол. Отыгрались "матрасники" довольно быстро – Мората принял мяч на грани офсайда и пробил мимо голкипера. Но на 26-й "Жирона" снова оказались впереди благодаря добиванию Савио.

Перед перерывом хозяева оторвались на два мяча. После розыгрыша углового Довбик классно продлил навес на дальнюю штангу, а там Блинд отправил сферу в сетку. Тем не менее, Мората перед перерывом воспользовался выходом на ворота Гассаниги.

А на старте второй половины форвард "Атлетико" оформил хет-трик. Де Пауль вывел испанца на оперативное пространство, а тот элегантно перебросил мяч через вратаря. Однако в добавленное арбитром время "Жирона" вырвала победу благодаря чудо-голу Мартина в дальнюю девятку.

Довбик провел на поле 67 минут. Его заменил ветеран Стуани. Статистика украинца в чемпионате Испании – 18 матчей, 11 мячей и 5 результативных передач.

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АтлетикоЧемпионат ИспанииАртем Довбик