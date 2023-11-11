RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Довбик и Цыганков гарантировали "Жироне" лидерство в чемпионате Испании

Фото: украинский футболист Артём Довбик (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Футбольный клуб "Жирона" победил в гостях команду четвертого дивизиона "Сан-Роке" и вышел в 1/32 финала Кубка Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на результат игры.

В поединке приняли участие футболисты национальной сборной Украины Виктор Цыганков и Артем Довбык. 

Цыганков играл со старта, а Довбык вышел на замену на 75-й минуте.

В результате игры каталонская "Жирона" одержала 11-ю победу в чемпионате Испании в матче с голом Довбыка и ассистом Цыганкова.

В 13-м туре Ла Лиги команда украинцев обыграла "Райо Вальекано" со счетом - 2:1.

Поединок против "Райо Вальекано" Довбык и Цыганков проводили после результативного матча против "Осасуны". В предыдущем туре Довбик сделал гол и два ассиста, а Цыганков отметился мячом после ассиста партнера по сборной Украины.

К слову, ранее Украина поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА за октябрь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИспанияФутбол