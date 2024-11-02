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Забарный остановил Холанда: видеообзор первого поражения "Манчестер Сити" в сезоне АПЛ

Борнмут, Суббота 02 ноября 2024 20:30
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Забарный остановил Холанда: видеообзор первого поражения "Манчестер Сити" в сезоне АПЛ Фото: Илья Забарный "съел" Эрлинга Холанда на обед (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

В рамках 10-го тура английской Премьер-лиги "Борнмут" сенсационно обыграл "Манчестер Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 10-й тур

"Борнмут" – "Манчестер Сити" – 2:1

Голы: Семеньо, 9, Эванилсон, 64 – Гвардиол, 82

"Вишни" ошеломили именитых гостей быстрым голом. Забитый мяч пришел с левого фланга, откуда Керкез прострелил в центр штрафной на Семеньо. Ганский нападающий принял мяч, классно развернулся и отправил снаряд в сетку.

Удвоить преимущество "Борнмуту" удалось после перерыва. И снова сербский венгр Керкез сыграл роль ассистента. В этот раз его прострел с левого фланга в падении эффектно замкнул Эванилсон.

"Горожане" сумели размочить счет под занавес встречи. Это Гвардиол после розыгрыша углового головой замкнул мягкий навес Гюндогана с подступов к штрафной площадке. Тем не менее, замахнуться на большее "Манчестер Сити" не сумел.

Украинец Илья Забарный вышел в старте "Борнмута". Он составил пару в центре обороны с аргентинцем Маркосом Сенеси и провел на поле все 90 минут. Интернациональному дуэту удалось остановить главного бомбардира "горожан" – Эрлинга Холанда.

Команда Пепа Гвардиолы потерпела первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ. "Манчестер Сити" остался на второй строчке в турнирной таблице (23 очка), уступая "Ливерпулю" два пункта. Тем временем "Борнмут" поднялся на 8-е место (15 очков).

К слову, ранее Родри завоевал "Золотой мяч-2024" вместо Винисиуса.

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