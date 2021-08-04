Довбенко розповів про тенденції фінансово-технологічного ринку

Ще кілька років тому людей дивувала можливість оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому. Сьогодні фінтех-компанії змагаються за право дати споживачеві продукт, який задовольнить їх попит і перевершить очікування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на засновника компанії Evris Андрія Довбенка в колонці на " Обозреватель .

"Раніше вважалося, що ринок фінансових послуг - консервативний і застарілий, і його користувачі - обмежене коло "білих комірців". Загалом, до пори до часу так і було. Однак зараз тенденції зовсім інші, і сьогоднішній споживач звик до того, що більшість послуг можна отримати у власному смартфоні", - пише експерт.

На його думку, тут ми бачимо дві зустрічні тенденції: з одного боку, готовність споживачів використовувати весь потенціал діджиталізації, з іншого - ринок досить гнучкий і демонструє готовність до зміни традиційної політики закритості.

"Ось кілька прогнозів ринку Fintech, заснованих на аналізі провідних фінансових інститутів світу. Вже зараз ми бачимо, що обсяги фінансування фінтех-сфери сягають десятків мільярдів на рік. У 2020 році обсяг інвестицій у фінтех склав $44 млрд, майже на 20% перевищивши показники попереднього. А за 2 місяці 2021 року рівень інвестицій перетнув позначку в 14 млрд доларів. Очікується, що глобальний ринок буде рости за рівнем сукупного середньорічного зростання на 20% протягом 2021-2025 років, а його вартість досягне $305 мільярдів", - зазначає Довбенко.

Крім того, один з найбільш істотних трендів фінтеху - з'являються фінансові продукти, орієнтовані на окремі категорії споживачів.

Також, за його словами, набувають популярності сервіси, за допомогою яких можна проводити торгівлю акціями без комісії.

Ще одна тенденція фінансово-технологічного ринку, яка набирає обертів - стрімке зростання продуктів для торгівлі крипто-активами. Деякі можуть стверджувати, що криптовалюта є антиподом банківській системі з точки зору її децентралізації. Але факт залишається фактом: все більше людей починають торгувати криптовалютою, відповідно, зростає попит на простий і зручний фінансовий продукт для крипто-операцій.

Ще один світовий фінтех-тренд - так звана вертикалізація, коли до основного продукту додаються нематеріальні послуги.

Говорячи про розвиток фінтех в Україні, Добвенко зазначає, що Україна не поступається світовим конкурентам, адаптуючись до сучасних трендів у фінтех-індустрії.

"Якщо 5 років тому оформлення розстрочки або оплата комунальних послуг в смартфоні здавалася фантастикою, то сьогодні цим нікого вже не здивуєш", - зазначає Довбенко.

Однією з причин такого стрімкого зростання стала пандемія COVID-19, яка посилила тренд діджиталізації у сфері фінансових послуг, додає він.

"Український ринок готовий до запуску нових фінансових платформ, які одночасно забезпечать споживачів усіма необхідними фінансовими продуктами. Відповідно до світових тенденцій, обсяги інвестицій у фінтех-сектор неухильно зростають. Інвестиційна компанія Evris Invest не залишається осторонь цих тенденцій і з 2020 року постійно інвестує і допомагає в розвитку декількох фінтех-проектів, які планують надати українцям доступ до фінансових продуктів світового рівня", - резюмував експерт.