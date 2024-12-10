ВТО купил сухпайки для ВСУ на четверть дороже, чем ГУР и Нацгвардия: расследование

Государственный оператор тыла во главе с Арсеном Жумаделовым закупал для Вооруженных Сил Украины сотни тысяч усиленных сухпайков гораздо дороже, чем ГУР и Нацгвардия.

Речь идет о закупке суточных полевых наборов продуктов №15 категории "усиленный" (ДПНП-П). Такие суточные наборы для трехразового питания вообще не содержат металлических консервов. Это фактически полноценные завтрак, обед и ужин, упакованные в реторт-пакеты, что уменьшает вес и позволяет сохранить целостность и качество продуктов. пищи, что очень важно в полевых условиях.

"Наши деньги" в период с 2022 по 2024 год нашли семь закупок ГУР и Нацгвардии суточных наборов продуктов по норме 15, четыре из них – усилены.

Выяснилось, что во всех сделках цена пайка была дешевле, чем в ДОТ. Госоператор тыла во главе с Жумаделовым закупил такие же наборы, но на 13-25% дороже. Кроме того, в случае с ДОТ цены указаны без НДС, то есть к этим значениям нужно прибавлять еще плюс 20%.

Согласно данным в системе "Прозорро", ДОТ заказали 333 340 таких наборов на сумму 140,92 млн. грн. Для сравнения, в закупках ГУР и НГУ участвовали от 3 до 6 участников, а в закупках ДОТа конкуренция была значительно ниже – от 1 до 3 участников.