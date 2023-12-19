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"Достигли значительного прогресса". Топ-промоутер верит в карьерные перспективы Ломаченко

Фото: Василий Ломаченко проиграл два из пяти последних поединков (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Именитый посредник Боб Арум открыл занавес относительно дальнейших планов скандального украинского боксера Василия Ломаченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FightHype.com.

35-летний боец с паспортом Украины далек от завершения карьеры. Его команда запланировала возвращение в ринг в чемпионском поединке.

"Мы пытаемся закрыть соглашение на бой за титул чемпиона мира в легком весе между ним и австралийцем Джорджем Камбососом. Я действительно верю, что мы достигли значительного прогресса в проведении этого боя где-то в апреле в Австралии – большой стране с замечательными людьми", – рассказал Арум.

Вероятной датой встречи Ломаченко и Камбососа в ринге стало 14 апреля. На кону будет стоять чемпионский пояс IBF легкого дивизиона. Титул стал вакантным после перехода экс-чемпиона Девина Хейни в первый полусредний вес.

Одиозный Ломаченко в 2018-2020 гг. контролировал несколько чемпионских поясов (WBA. WBO, The Ring, WBC). Потерял все титулы в октябре 2020-го, проиграв бой американцу Лопесу. С тех пор украинец выиграл 3 поединка (Накатани, Комми, Ортис), а в мае уступил Хейни по решению судей.

К слову, ранее Хейни победил Прогрейса по решению судей и стал чемпионом WBC нового дивизиона.

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Василий ЛомаченкоБокс