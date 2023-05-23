Доступно не всем. Украинцам рассказали, как повысить размер пенсии

Как отметили в ПФУ, упрощенный механизм добровольного участия граждан в системе пенсионного страхования позволяет влиять на размер пенсии, которая будет назначена человеку после достижения пенсионного возраста.

Благодаря добровольным взносам можно увеличить размер будущей пенсии. Для официально неработающих добровольно уплаченные взносы - это полученный страховой стаж и заработная плата для будущей пенсии, для работающих - увеличенная заработная плата, добавили в пресс-службе.

Однако, по новым условиям, добровольно платить страховые взносы на пенсионное страхование могут только лица, не получающие пенсию, то есть не пенсионеры.

"Таким образом, если человек уже получает пенсию, то новый механизм уплаты добровольных взносов не для него", - говорится в сообщении.

Однако увеличить пенсионные выплаты пенсионера можно с помощью благотворительных пожертвований. В случае персонализированного благотворительного пожертвования 70% суммы направляется на выплату пенсии избранному пенсионеру, а остальные 30% - как на выплаты всем пенсионерам в Украине, пояснили в ПФУ.