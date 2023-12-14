RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Доступные лекарства" без СМС подтверждения. Пациенты смогут получить Е-рецепты в бумажной форме

Фото: пациенты смогут получить Е-рецепты в бумажной форме (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В связи с длительным сбоем работы одного из мобильных операторов, пациенты смогут получить номер и код электронного рецепта без СМС, в бумажной форме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.

По данным НСЗУ, отправка СМС временно отменены для всех электронных рецептов: как в рамках программы реимбурсации "Доступные лекарства", так и на рецептурные лекарства, которые отпускаются по е-рецепту.

Сообщения не будут присылаться для пользователей всех операторов. Зато врач, после создания рецепта в ЕСОЗ, предоставит пациенту информационную справку с номером е-рецепта и код подтверждения (бумажная справка, фото или скрин и т.д.).

Если е-рецепт не удалось получить раньше, то пациент может обратиться к врачу дистанционно - врач сообщит номер и код рецепта.

"Обращаем ваше внимание, что указанные изменения не касаются е-рецепта на тест-полоски для измерения уровня сахара в крови - СМС с номером и кодом рецепта будет поступать пациенту как обычно", - отметили в службе.

Сбой в работе "Киевстар"

Напомним, во вторник, 12 декабря, в "Киевстаре" начался масштабный сбой. Абоненты не могли получить доступ к интернету, исчезла связь.

Позже стало известно, что причиной сбоя стала хакерская атака, которую, вероятно, провели россияне. Расследование начала Служба безопасности Украины.

Более подробно о сбое можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстардоступні ліки