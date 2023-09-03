"Доступные лекарства" распространили на еще одну категорию пациентов

Начиная с 31 августа паллиативные пациенты могут получить обезболивающие по программе "Доступные лекарства". Сейчас обновленный Реестр лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации содержит 515 торговых названий препаратов и медизделий. Их стоимость частично или полностью возмещает НСЗУ.

"НСЗУ продолжает расширять программу реимбурсации. Добавились обезболивающие препараты для паллиативных пациентов. Благодаря простому алгоритму программы, получить лекарства и медпрепараты по рецепту можно в любой из 13 568 аптек, которые являются участницами программы реимбурсации лекарственных средств по всей стране. Стоимость лекарственных средств и медизделий аптекам возместит НСЗУ", - отметила председатель НСЗУ Наталья Гусак.

В программу реимбурсации вошли шесть препаратов Морфина в таблетках – четыре безвозмездных и два с доплатой. Пациенты смогут получить их по электронному рецепту в аптеках с договором с НСЗУ.

Как получить лекарство?

Обратиться к семейному или лечащему врачу:

Пациентам с онкологией - обратиться к врачу первичной медицинской помощи. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз хроническую боль и создаст электронный рецепт.

Пациентам с психическими расстройствами: обратиться к врачу-психиатру. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз хроническую боль и создаст электронный рецепт.

Другим паллиативным пациентам: обратиться за направлением семейного врача к врачу-специалисту. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз хроническую боль и назначит обезболивающие средства. Далее – обратиться к семейному врачу, который создаст электронный рецепт.

С электронным рецептом обратиться в аптеку, имеющую договор с НСЗУ.

Получить обезболивающие препараты бесплатно или с частичной доплатой в аптеке с договором с НСЗУ.

Найти ближайшую аптеку, отпускающую лекарства и медпрепараты по программе реимбурсации, можно по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77. Или с помощью дашборда на сайте НСЗУ.

Напомним, ранее мы объясняли, какие лекарства в Украине продаются по электронному рецепту.

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