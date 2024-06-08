"Доступные лекарства": как получить е-рецепт без мобильного телефона
Украинцы могут получить электронный рецепт на "Доступные лекарства" или рецептурный препарат даже при отсутствии телефона. По просьбе пациента врач может распечатать его в виде информационной памятки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.
Информационный памятник содержит, в частности:
- номер рецепта;
- код подтверждения;
- информацию о выписанном лекарстве;
- информацию о способе применения.
Чтобы получить "Доступные лекарства", пациент с распечатанным памятником должен обратиться в любую аптеку, участвующую в программе.
В то же время отмечается, что на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт - он так же действителен в аптеке.
Найти аптеку с договором с НСЗУ можно через:
- контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Оператор подскажет, где ближайшая аптека, у которой есть договор и отпускает лекарства по необходимому направлению;
- дашборд на сайте НСЗУ: https://cutt.ly/deqODTLZ. В меню слева выберите ваш населенный пункт и нужное направление программы реимбурсации. Дашборд покажет аптеки, соответствующие вашему запросу, с адресами и контактами. Советуем предварительно позвонить в аптеку и уточнить, есть ли нужное вам лекарственное средство;
- чат-бот "Спроси Гриця" https://t.me/SpytaiGrytsia_bot. Следуйте указаниям чат-бота и он подскажет, где ближайшая аптека.
Напомним, ранее мы сообщали, какие бесплатные лекарства могут получить украинцы и где их можно взять.
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