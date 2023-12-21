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Доступ к лекарствам на основе медицинского каннабиса поможет почти 2 млн тяжелобольных пациентов, - Шуляк

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Около 2 млн пациентов с онкологией, эпилепсией, военные с симптомами ПТСР, люди с болезнью Паркинсона и другими тяжелыми заболеваниями, наконец, смогут лечиться и облегчать боль препаратами на основе медицинского каннабиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Большая надежда для тысяч тяжелобольных людей - законопроект №7457- принят парламентом! Это решение стало шагом к преодолению боли для тех, кто имеет тяжелые заболевания и ранения. По-настоящему, этот законопроект даже не о легализации каннабиса, он о человечности, гуманизм и возможность общества переступить через мифы и предостережения", - сказала Шуляк.

Она также напомнила о том, что медицинский каннабис – не куриво, а лекарство на его основе. Его эффективность в обезболивании и лечении сотен тяжелых заболеваний подтверждена мировой практикой, подчеркнула нардеп.

В документе отмечается важность рецепта, лекарственного средства и производства в Украине во избежание возможных коррупционных рисков.

Далее, по ее словам, закон будет направлен на подпись президенту. Следующие шаги – от исполнительной власти. В заключительных положениях закона говорится, что у правительства 6 месяцев на разработку и утверждение нормативно-правовой базы. Минздрав должен разработать протоколы лечения, где будут указаны болезни, которые лечат такими препаратами и дозировку.

Фактически следует перевести существующие протоколы стран ЕС или США. Нацполиция и МВД внесет изменения в постановление, чтобы разрешить выращивание конопли и изготовление медицинских препаратов. Минагрополитики – разработает реестр производителей медицинского каннабиса.

Больше о том, почему легализация медицинского каннабиса в Украине важна, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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Елена ШулякМедицинский каннабис