Досрочная пенсия в Украине: кто может выйти на отдых на 5 или 10 лет раньше

Украинцы, которые выходят на пенсию раньше 60 лет, имеют на это законное право при определенных условиях - из-за вредной работы, социального статуса или жизненных обстоятельств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Досрочный выход на пенсию предоставляется по нескольким основным категориям. Это профессиональные условия труда, социальный или медицинский статус и особые жизненные обстоятельства.
Этот вариант касается особо вредных и тяжелых условий труда. Это горняки, шахтеры, работники химических производств и металлурги.
Мужчины и женщины из этого списка могут уйти на пенсию после 50 лет при наличии соответствующего льготного стажа.
Сюда входят вредные и трудные условия труда. Это водители городского пассажирского транспорта, работники железной дороги, строители отдельных специальностей и медики некоторых отделений.
Для них досрочная пенсия наступает с 55 лет как для мужчин, так и для женщин.
Многодетные матери имеют право выйти на пенсию в 50 лет в следующих условиях:
По выбору матери или при ее отсутствии это право может использовать отец. Ему нужно 20 лет стажа и возраст 55 лет.
Участники боевых действий и родственники погибших защитников имеют право на досрочную пенсию. Мужчинам нужно 25 лет стажа для выхода в 55 лет, женщинам - 20 лет стажа для выхода в 50 лет.
Отдельная категория - лица с инвалидностью по зрению I группы, а также люди с карликовостью. Мужчины могут оформить пенсию в 50 лет за стаж от 15 лет, женщины - в 40-45 лет за стаж от 10-10,5 года.
Право на досрочную пенсию также имеют работники, уволенные по инициативе работодателя за 1,5 года до достижения пенсионного возраста - через реорганизацию, ликвидацию предприятия или состояние здоровья.
Для этого требуются следующие условия:
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