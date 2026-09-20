Досрочная пенсия в Украине: кто может выйти на отдых на 5 или 10 лет раньше

Кто имеет право на досрочную пенсию

Досрочный выход на пенсию предоставляется по нескольким основным категориям. Это профессиональные условия труда, социальный или медицинский статус и особые жизненные обстоятельства.

По профессиональным условиям

Этот вариант касается особо вредных и тяжелых условий труда. Это горняки, шахтеры, работники химических производств и металлурги.

Мужчины и женщины из этого списка могут уйти на пенсию после 50 лет при наличии соответствующего льготного стажа.

Сюда входят вредные и трудные условия труда. Это водители городского пассажирского транспорта, работники железной дороги, строители отдельных специальностей и медики некоторых отделений.

Для них досрочная пенсия наступает с 55 лет как для мужчин, так и для женщин.

По социальному статусу и состоянию здоровья

Многодетные матери имеют право выйти на пенсию в 50 лет в следующих условиях:

родили и воспитали до 6-летнего возраста 5 или более детей;

или воспитали до 6 лет ребенка с инвалидностью с детства;

страховой стаж - не менее 15 лет.

По выбору матери или при ее отсутствии это право может использовать отец. Ему нужно 20 лет стажа и возраст 55 лет.

Участники боевых действий и родственники погибших защитников имеют право на досрочную пенсию. Мужчинам нужно 25 лет стажа для выхода в 55 лет, женщинам - 20 лет стажа для выхода в 50 лет.

Отдельная категория - лица с инвалидностью по зрению I группы, а также люди с карликовостью. Мужчины могут оформить пенсию в 50 лет за стаж от 15 лет, женщины - в 40-45 лет за стаж от 10-10,5 года.

По специальным жизненным обстоятельствам

Право на досрочную пенсию также имеют работники, уволенные по инициативе работодателя за 1,5 года до достижения пенсионного возраста - через реорганизацию, ликвидацию предприятия или состояние здоровья.

Для этого требуются следующие условия:

остаточная продолжительность до пенсионного возраста - не более 1,5 года;

полный страховой стаж - 35 лет для мужчин, 30 лет для женщин;

регистрация в Центре занятости в течение 7 дней после увольнения, если нет подходящей работы.

Напомним, разделение воздушных тревог на "желтую" и "красную" не изменило графиков работы отделений "Укрпочты".