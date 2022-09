Здобутки ЗСУ за 200 днів війни показали на інтерактивній карті

Карта зображує досягнення українських захисників за 200 днів повномасштабної війни РФ проти нашої країни.

Так, спочатку ЗСУ повернули контроль над Київською та Чернігівською областями, слідом за ними Сумською, а зараз просуваються на Харківському та Херсонському напрямках.

The first 200 days of Russia's invasion of Ukraine as mapped by @criticalthreats and @TheStudyofWar.



Ukrainian forces have liberated more than 60,000 square kilometers of territory since April. pic.twitter.com/UNTHihw5UL