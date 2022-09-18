Здобутки ЗСУ за 200 днів війни показали на інтерактивній карті

Аналітики створили інтерактивну карту, яка показує успіхи українських військових у поверненні окупованих Росією територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням відео , зроблене Інститутом вивчення війни (ISW) та проектом "Критичні загрози".

Карта зображує досягнення українських захисників за 200 днів повномасштабної війни РФ проти нашої країни.

Так, спочатку ЗСУ повернули контроль над Київською та Чернігівською областями, слідом за ними Сумською, а зараз просуваються на Харківському та Херсонському напрямках.

The first 200 days of Russia's invasion of Ukraine as mapped by @criticalthreats and @TheStudyofWar.



Ukrainian forces have liberated more than 60,000 square kilometers of territory since April. pic.twitter.com/UNTHihw5UL — Brady Africk (@bradyafr) September 18, 2022

Зазначається, що з квітня українські війська звільнили понад 60 тисяч квадратних кілометрів території.