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Доставка до недели и новые ценники: что говорят эксперты о последствиях ударов РФ по складам

13:54 29.08.2026 Сб
3 мин
Как систематические обстрелы повлияют на цены на продукты
aimg Ирина Гамерская aimg Мария Кучерявец
Доставка до недели и новые ценники: что говорят эксперты о последствиях ударов РФ по складам Фото: возможен ли дефицит продуктов в Украине (РБК-Украина)
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Массированные российские атаки на логистические хабы и склады ритейлеров повлекли за собой временные перебои с доставкой, из-за чего сроки транспортировки товаров в магазины могут достигать недели.

Чем это грозит полкам супермаркетов, почему не стоит бояться физического дефицита и как изменятся цены на базовые продукты - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Массированные удары по складам крупных торговых сетей и логистическим хабам в Киеве, Днепре и других регионах повлекли за собой волну опасений относительно возможного дефицита.

Чтобы выяснить реальное положение дел, мы собрали оценки профильных специалистов: руководителя аналитического отдела УКАБ Максима Гопки, заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Денаса Марчука, исполнительного директора Объединения "Союз молочных предприятий Украины" Арсена Дидура и первого вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Александра Тараненко.

Эксперты объяснили, чем обусловлены временные задержки в доставке, какие категории товаров оказались в зоне риска, стоит ли ожидать пустых полок и как массированные обстрелы повлияют на ценники в ближайшей перспективе.

Масштаб ударов: Из-за массированных российских атак на логистические хабы и склады ритейлеров в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе выведены из строя значительные площади распределительных центров (в Киеве и области - около 400 тыс. кв. м, или почти 30% таких складских площадей).

Продовольственная ситуация: Физического дефицита продовольствия в Украине нет и не ожидается, поскольку внутреннее производство значительно превышает потребление, а структура агропроизводства обеспечивает базовые потребности в каждом регионе.

Логистические проблемы: Основные трудности состоят в логистике и восстановлении цепей снабжения. Из-за разрушения крупных центров доставка, ранее занимавшая 24-72 часа, может длиться до недели. Торговые сети и производители переходят на прямые поставки.

Наиболее уязвимые категории: Временные перебои и точечное исчезновение отдельных брендов касаются товаров с коротким сроком хранения, которым необходима непрерывная холодовая цепь (молочная продукция, охлажденное мясо и рыба, свежие овощи). Массовые сорта хлеба испытывают меньшее влияние, поскольку преимущественно развозятся заводами непосредственно в магазины.

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Прогноз цен: Эксперты прогнозируют умеренный рост цен, обусловленный преимущественно дополнительными затратами на логистику, топливо и электроэнергию (использование генераторов), а не отсутствием товаров:

  • Молочные и мясные продукты - точечное подорожание на 5-20% (в том числе из-за сезонного фактора и затрат на энергию).
  • Гречка - возможный рост на 10-15% в рамках прогноза Минагрополитики.
  • Овощи борщового набора в сентябре-октябре могут вырасти в цене на 3-5%, тогда как зимой из-за тепличного производства и расходов на тепло и свет цены могут увеличиться на 20-30% и более.
  • Хлеб - возможный рост на 5-12% к концу года из-за энергозатрат.

Позиция запасов: Специалисты призывают не поддаваться панике и не скупать продукты в больших количествах, поскольку это создает искусственный дефицит. При необходимости советуют ограничиваться запасом максимум на две недели.

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