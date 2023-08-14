Без достаточного финансирования "Укрэнерго" возобновлять энергосистему сложнее, - эксперт

"Укрэнерго" очень сильно пострадало в прошлом году во время обстрелов и нуждается в средствах, хотя регулятор (НКРЭКУ) никогда не спешил устанавливать для "Укрэнерго" тариф, который был бы обоснован и покрывал его расходы", - сказал эксперт.

По его словам, недофинансирование "Укрэнерго" - элемент глобальной проблемы на рынке электроэнергии Украины, где существует кризис цепных долгов среди всех участников рынка.

"Огромная цепь долгов формируется и, конечно, если накапливаются долги, это впоследствии не может не отразиться на физическом состоянии энергосистемы", - добавил эксперт.

Как сообщалось, "Укрэнерго" задолжала госпредприятию "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников 25 млрд грн.

При этом задолженность "Энергоатома" перед ГП "Гарантированный покупатель" на начало августа составляет 27 млрд грн и увеличилась за июль на 10 млрд грн.