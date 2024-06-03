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"Достаточно жесткая система отбора": как мужчины повлияли на поступление на магистратуру и аспирантуру

Фото: вступление в ВУЗы в 2024 году (иллюстративная фотография facebook.com.ntuu_kpi)
Автор: Ярослава Борзова

Минобразования встревожено количеством мужчин, решивших поступить в магистратуру и аспирантуру. Из-за большого количества желающих получить соответствующие квалификации, экзамен в этом году будет "достаточно жестким".

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как отметил Винницкий, в 2024 году в магистратуру и аспирантуру в Украине будет поступить значительное количество мужчин. В Минобразования Украины встревожены такой ситуацией.

Он назвал такую ситуацию "несколько тревожной", ведь вступительные экзамены для магистратуры и аспирантуры в этом году едины.

"Объединенный вступительный экзамен, на который в этом году рекордное количество человек... В этом году уже превысило 200 тысяч с огромным количеством мужчин старшего возраста , которые, очевидно, имеют свои причины зарегистрироваться и желать поступить в образовательные программы", - заявил Винницкий, заметив, что обычно на такие экзамены регистрируется преимущественно 110 - 120 тысяч человек.

Он сообщил, что Минобразования Украины будет со своей стороны реагировать на такую ситуацию.

"Этот экзамен будет достаточно жесткий в этом году. Мы хотим, чтобы лица, желающие учиться, действительно имели право учиться... Но образование не должно быть средством избегания конституционного долга, поэтому будет достаточно жесткая система отбора, - подчеркнул чиновник.

Массовое поступление мужчин в вузы

Напомним, что подлежащие мобилизации мужчины имеют право на отсрочку в случае обучения в высших учебных заведениях.

Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения фиксируется тенденция повышения спроса на получение высшего образования среди мужской части населения Украины.

Так, в прошлом году стало известно, что в Украине около 60 тысяч мужчин использовали обучение в вузах для уклонения от призыва.

В конце августа 2023 года представитель президента в ВР, член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский заявлял, что в настоящее время в Верховной раде нет инициатив о мобилизации поступающих на второе высшее, впрочем, в профильном парламентском комитете уже обсуждалась такая идея.

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