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"До сих пор не верится". Из плена освободили крымскотатарскую активистку Ление Умерову

Фото: Ление Умерова после увольнения (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Ольга Маджумдар

Из российского плена 13 сентября вернулась крымскотатарская активистка Ление Умерова. В России ее обвиняли в шпионаже.

РБК-Украина рассказывает, что известно о девушке.

"Я так рада видеть украинский флаг"

Ление Умерова – одна из 49 украинцев, вернувшихся в Украину из российского плена 13 сентября. В декабре 2022 года ее задержали российские силовики на границе Грузии и России, когда девушка пыталась попасть в Крым, чтобы навестить больного отца.

"Я так взволнована, я так рада, не передать словами. Как я долго ждала этого дня. Как я рада видеть украинский флаг", - такие были первые слова Ление после освобождения.

Брат бывшей политзаключенной Азиз Умеров написал в Facebook:

"Невероятная новость, до сих пор не верится. Поздравляем Ление дома и на свободе".

Девушка уехала из Крыма в 2015 году, чтобы окончить школу на материковой Украине и поступить в вуз. Впоследствии училась в киевском университете на химика-технолога, затем работала в украинском бренде модной одежды.

В начале декабря Ление отправилась к отцу в Крым, который имел осложнения после операции из-за онкологии. Девушка ехала через Болгарию, Румынию и границу Грузии из РФ. Во время перехода границы на КПП "Верхний Ларс" россияне задержали Умерову. Она ехала с украинским паспортом.

Сначала крымчанку держали в изоляторе для лиц без гражданства и иностранных граждан. В марте 2023 года Лению Умерову выпустили из Центра временного содержания иностранных граждан во Владикавказе, но почти сразу арестовали из-за отсутствия документов.

А в мае 2023 года крымскотатарскую активистку арестовали по подозрению в шпионаже. Ее дело засекретили. Как писали российские СМИ, девушка якобы передавала сведения о дислокации российских оккупантов в Киевской области. За это в России грозит до 20 лет лишения свободы.

О возвращении в Украину 49 украинцев и украинок в рамках очередного обмена сообщил президент Владимир Зеленский. Среди них – воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, защитники "Азовстали", а также гражданские люди.

Читайте также о военного медика Виктора Ивчукв, который вернулся из плена.

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При подготовке материала использованы источники: Telegram Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, "Общественное. Крым", "Крым. Реалии".

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