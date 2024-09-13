"До сих пор не верится". Из плена освободили крымскотатарскую активистку Ление Умерову

Из российского плена 13 сентября вернулась крымскотатарская активистка Ление Умерова. В России ее обвиняли в шпионаже.
РБК-Украина рассказывает, что известно о девушке.
Ление Умерова – одна из 49 украинцев, вернувшихся в Украину из российского плена 13 сентября. В декабре 2022 года ее задержали российские силовики на границе Грузии и России, когда девушка пыталась попасть в Крым, чтобы навестить больного отца.
"Я так взволнована, я так рада, не передать словами. Как я долго ждала этого дня. Как я рада видеть украинский флаг", - такие были первые слова Ление после освобождения.
Брат бывшей политзаключенной Азиз Умеров написал в Facebook:
"Невероятная новость, до сих пор не верится. Поздравляем Ление дома и на свободе".
Девушка уехала из Крыма в 2015 году, чтобы окончить школу на материковой Украине и поступить в вуз. Впоследствии училась в киевском университете на химика-технолога, затем работала в украинском бренде модной одежды.
В начале декабря Ление отправилась к отцу в Крым, который имел осложнения после операции из-за онкологии. Девушка ехала через Болгарию, Румынию и границу Грузии из РФ. Во время перехода границы на КПП "Верхний Ларс" россияне задержали Умерову. Она ехала с украинским паспортом.
Сначала крымчанку держали в изоляторе для лиц без гражданства и иностранных граждан. В марте 2023 года Лению Умерову выпустили из Центра временного содержания иностранных граждан во Владикавказе, но почти сразу арестовали из-за отсутствия документов.
А в мае 2023 года крымскотатарскую активистку арестовали по подозрению в шпионаже. Ее дело засекретили. Как писали российские СМИ, девушка якобы передавала сведения о дислокации российских оккупантов в Киевской области. За это в России грозит до 20 лет лишения свободы.
О возвращении в Украину 49 украинцев и украинок в рамках очередного обмена сообщил президент Владимир Зеленский. Среди них – воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, защитники "Азовстали", а также гражданские люди.
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При подготовке материала использованы источники: Telegram Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, "Общественное. Крым", "Крым. Реалии".