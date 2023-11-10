Без дождей, но с другой "неприятностью". Синоптик дала прогноз на сегодня

Сегодня в Украине будет сухо, температура воздуха максимально поднимется до +15. Правда, стоит быть осторожными - неприятностей могут доставить туманы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"В Украине 10 ноября будет преобладать сухая погода. Разве что туманы могут "зависать". Водители! Осторожно!" - предупредила синоптик.

Кроме того, температура воздуха в течение дня будет составлять +8...+12 градусов, на юге до +15 градусов.

"Ночи уж очень холодные, хотя и без "нулей" пока, ожидается +2...+7 градусов", - отметила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве 10 ноября будет сухая погода. Температура воздуха будет колебаться около +10 градусов.

Погода на выходных

По словам Диденко, в субботу и воскресенье к нам "прискачет" очередной циклон с юго-запада Европы, вместе с атмосферными фронтами они обусловят дождливую погоду практически во всех областях Украины. Кроме того, атмосферный фронт в выходные принесет в Украину похолодание.

Погода до конца ноября 2023

По данным синоптиков, до конца месяца потепление не ожидается. При этом предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что температура в ноябре будет близка к норме, или даже ниже.

После 20 ноября ожидается дальнейшее похолодание, когда ночью будет слабый мороз до 5 градусов, а дневная температура до 6 градусов тепла. Детальнее - в материале РБК-Украина.