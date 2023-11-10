Без дождей, но с другой "неприятностью". Синоптик дала прогноз на сегодня
Сегодня в Украине будет сухо, температура воздуха максимально поднимется до +15. Правда, стоит быть осторожными - неприятностей могут доставить туманы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"В Украине 10 ноября будет преобладать сухая погода. Разве что туманы могут "зависать". Водители! Осторожно!" - предупредила синоптик.
Кроме того, температура воздуха в течение дня будет составлять +8...+12 градусов, на юге до +15 градусов.
"Ночи уж очень холодные, хотя и без "нулей" пока, ожидается +2...+7 градусов", - отметила синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве 10 ноября будет сухая погода. Температура воздуха будет колебаться около +10 градусов.
Погода на выходных
По словам Диденко, в субботу и воскресенье к нам "прискачет" очередной циклон с юго-запада Европы, вместе с атмосферными фронтами они обусловят дождливую погоду практически во всех областях Украины. Кроме того, атмосферный фронт в выходные принесет в Украину похолодание.
Погода до конца ноября 2023
По данным синоптиков, до конца месяца потепление не ожидается. При этом предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что температура в ноябре будет близка к норме, или даже ниже.
После 20 ноября ожидается дальнейшее похолодание, когда ночью будет слабый мороз до 5 градусов, а дневная температура до 6 градусов тепла. Детальнее - в материале РБК-Украина.
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