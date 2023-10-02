ua en ru
Пн, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Без дождей, но есть нюанс. Синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине

Украина, Понедельник 02 октября 2023 14:00
UA EN RU
Без дождей, но есть нюанс. Синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра во вторник, 3 октября, в Украине погода в Украине будет без дождей. Но осень покажет себя в другом - температура начнет существенно снижаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентре".

Как отмечают синоптики, ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-западный (на юге и востоке северо-западный), 5-10 м/с.

"Температура ночью 4-9°, на Волыни, Львовщине, Закарпатье и побережье морей до 13°; днем в Украине 17-22°", - добавили в "Укргидрометцентре".

Без дождей, но есть нюанс. Синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине

Синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (facebook.com/UkrHMC)

Итоги сентября 2023 в Украине

Среднемесячная температура воздуха в сентябре 2023 года в Киеве составила 18,8 градусов тепла, что на 3,9 градусов выше климатической нормы. Сентябрь этого года стал самым теплым в столице за всю историю наблюдений с 1881 года. В частности, на выходных в Киеве обновлены еще два температурных рекорда. Климатическая норма превышена почти на 8 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве Погода на день
NEWS
ЕС расширится от Лиссабона до Луганска, - глава МИД Германии
ЕС расширится от Лиссабона до Луганска, - глава МИД Германии
DAILY
Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского
РБК-Украинаинформационное агентство Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского