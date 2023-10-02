Без дождей, но есть нюанс. Синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине

Завтра во вторник, 3 октября, в Украине погода в Украине будет без дождей. Но осень покажет себя в другом - температура начнет существенно снижаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентре ".

Как отмечают синоптики, ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-западный (на юге и востоке северо-западный), 5-10 м/с.

"Температура ночью 4-9°, на Волыни, Львовщине, Закарпатье и побережье морей до 13°; днем в Украине 17-22°", - добавили в "Укргидрометцентре".

Синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (facebook.com/UkrHMC)

Итоги сентября 2023 в Украине

Среднемесячная температура воздуха в сентябре 2023 года в Киеве составила 18,8 градусов тепла, что на 3,9 градусов выше климатической нормы. Сентябрь этого года стал самым теплым в столице за всю историю наблюдений с 1881 года. В частности, на выходных в Киеве обновлены еще два температурных рекорда. Климатическая норма превышена почти на 8 градусов.