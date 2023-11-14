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Дожди зальют всю Украину. Синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 14 ноября, в Украине будут дожди. Местами также будут туманы, а в Карпатах мороз, гололед и даже мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Днем в Украине дожди (в южной части местами). Утром на юго-востоке страны местами туман", - рассказали синоптики.

При этом ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

"Температура днем 4-9°, в западных и южных областях 8-13°, на крайнем юге страны до 15° тепла", - отметили в "Укргидрометцентре", добавив, что в Карпатах мокрый снег, на дорогах местами гололедица и днем от 3° мороза до 2° тепла.

Погода в ближайшие дни

В ближайшие дни дожди будут в западных и 16 ноября в северо-восточных областях с мокрым снегом. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в четверг на западе страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-8° тепла, днем 4-10°, в южной части областях 8-14°.

В Карпатах мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица; температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

В южной части преимущественно без осадков, на остальной территории страны местами небольшой мокрый снег. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла, в южных областях 3-8° тепла, в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

Как сообщалось, Карпаты засыпало снегом 13 ноября, поэтому спасатели просили украинцев и туристов пока воздержаться от похода в горы.

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